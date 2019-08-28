تقديم 6956 طلباً لـ تقنين وضع اليد على أراضي الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن انه تم تقديم 6956 طلب تقنين أوضاع من قبل المواطنين بنطاق المحافظة، حيث تم قبول 1025 منها، مشددا على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة في أقرب وقت.





وأكد "شاروبيم"، أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها، مؤكدا أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة ومشددًا على أهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.





وأشار "شاروبيم"، الى أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، أنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.



