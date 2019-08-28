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محافظات

محافظ مطروح يلتقي نواب البرلمان ويفاجئ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:34 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
ايمن محمود
استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأربعاء نواب البرلمان بالمحافظة النائب أحمد رسلان، ورزق جالى ومهدى العمدة وسليمان فضل العميري، وذلك فى إطار التواصل الدائم مع نواب البرلمان والقيادات الشعبية بالمحافظة لمناقشة جهود التنمية وحل المشكلات فى القطاعات المختلفة بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم .

وقام محافظ مطروح يرافقه النواب بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للاطمئنان على تيسير إجراءات تلقى طلبات المواطنين والاسراع فى حلها .

وحرص محافظ مطروح على الاستماع لشكاوي جميع المواطنين المتواجدين بالمركز خلال تفقده ، مع متابعة اجراءات حل مشاكلهم ومنها طلب طالبة متقدمة على المنح الجامعية مؤكدا على الشفافية فى التعامل مع كافة الطلبات المقدمة واستكمال اجراءات اعلان الطلاب بترشحهم للمنح وفقا لاولوية المجموع والرغبة مع وصول عدد من المنح الدراسية الكلية والجزئية .

كذلك متابعة حصول مواطن على اعانة شهرية والتأكد من حصولها عليها من خلال الكود الالكتروينة بمنظومة خدمة المواطنين و طلب احد المواطنين المتقدمين لتقنين الاراضى وتيسير إجراءاته بعد استكمال كافة الاوراق تسديد المبالغ المستحقة قبل حصوله على العقد النهائى .

وشدد الغرابلي على الالتزام بسرعة تلبية مطالب المواطنين والتيسير عليهم وتذليل العقبات وتخفيف العبء عنهم.
محافظ مطروح يلتقي نواب البرلمان ويفاجئ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
محافظ مطروح يلتقي نواب البرلمان ويفاجئ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
محافظ مطروح يلتقي نواب البرلمان ويفاجئ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
محافظ مطروح يلتقي نواب البرلمان ويفاجئ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
محافظ مطروح يلتقي نواب البرلمان ويفاجئ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

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