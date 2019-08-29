حكم من يترك منزل الزوجية بعد كل خلاف

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه ( ما حكم الشرع فيمن يترك منزل الزوجية بعد كل خلاف ؟).





واجاب "عثمان"، خلال فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: "أنه يجب على الزوجين إن حدث بينهما مشادة وخلاف ألا يهجرا المنزل فهذا شرعًا حرام، فهذا لا يقوي صلتهما ببعض، بل يجب أن يعتذر كلًا منهما للاخر، فهذا شرعًا لا يجوز".



