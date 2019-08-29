حكم من يترك منزل الزوجية بعد كل خلاف

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه ( ما حكم الشرع فيمن يترك منزل الزوجية بعد كل خلاف ؟).
واجاب "عثمان"، خلال فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: "أنه يجب على الزوجين إن حدث بينهما مشادة وخلاف ألا يهجرا المنزل فهذا شرعًا حرام، فهذا لا يقوي صلتهما ببعض، بل يجب أن يعتذر كلًا منهما للاخر، فهذا شرعًا لا يجوز".
وإستشهد بحديث معاوية بن حيدة ، ومعاوية بن حيدة قُشيري، كانت وفاته في خرسان، وذلك أنه ذهب إليها غازيًا، فمات هناك قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت-أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.