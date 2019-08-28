مدرب بني سويف يكشف لـ صدى البلد آخر استعداداته قبل الدورى

كشف حسن موسى المدير الفني لبني سويف عن آخر استعدادات فريقه قبل خوض دورى الدرجة الثانية المصري.



حيث تحدث قائلا "نحن فريق من أبناء الصعيد ونسعى للحصول على بطولات و نعمل على زيادة الحمل البدني للاعبين من أجل الاستعداد الجيد للمباريات".



وأكمل" نمتلك مجموعة صعبة للغاية هذا الموسم ونسعى للوصول للدوري المصري الممتاز هذا العام".



وعند سؤاله عن أبرز اللاعبين بالفريق قائلا " نحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين حيث حافظنا على 12 لاعبا من القوام الأساسي منذ الموسم الماضي".



وأضاف" لدينا محمد محروس ومحروس وحسام عيسى والصفتي وميسي وكريم أشرف "، وعند سؤاله عن الصفقات قال"نبحث عن مهاجم أفريقي إن وجد"



واختتم حديثه عن آخر استعداداتهم قائلا"لدينا معسكر بالإسكندرية الأسبوع القادم لمدة 7 أيام وسنواجه عدة فرق لم تحدد بعد".



يذكر أن فريق بني سويف تغلب على فريق السكة الحديد في مباراة ودية بنتيجة 3-1 .



واختتم نادي بني سويف الموسم الماضي بالمركز الثاني ولم يتمكن من الصعود للممتاز.

