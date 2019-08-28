بـ الأصفر وميكب آب خفيف.. ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر موقع "إنستجرام".





وحلّت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة جريئة بإرتدائها فستاناً أصفر مشجر قصير مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف.





واعتمدت ياسمين عبد العزيز علي إبهار جمهورها بنظرتها الجذابة وارتداء قيراط بأذنيها مع اسورة بيدها.





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "القمرررر اوي" و"جميلة جدًا".



