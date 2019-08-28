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مرأة

بـ الأصفر وميكب آب خفيف.. ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث إطلالة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:55 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر موقع "إنستجرام".

وحلّت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة جريئة بإرتدائها فستاناً أصفر مشجر قصير مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف.

واعتمدت ياسمين عبد العزيز علي إبهار جمهورها بنظرتها الجذابة وارتداء قيراط بأذنيها مع اسورة بيدها.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "القمرررر اوي" و"جميلة جدًا". 

وكانت آخر أعمال، ياسمين عبد العزيز، الفنية هو مسلسل "لآخر نفس" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش.

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