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رياضة

لاعبون كبار اعتزلوا عام 2019.. تعرف عليهم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:07 م
روبين
روبين
مع نهايه عام 2019 ترك العديد من اللاعبين كرة القدم نهائيًا مُعلنين لها حبها الدائم بل هو الاول والاخير حيث أعلن العديد من اللاعبين الكبار نهايه مسيرتهم الحافلة بالمشقة الصعبة والبطولات التاريخية.

ويبرز "صدى البلد" أسماء اللاعبين الذين أعلنوا اعتزالهم نهاية هذا العام:

- التشيكي بيتر تشيك حارس نادي تشيلسي أرسنال السابق 

-الايطالي برازجلي مدافع نادي يوفينتوس السابق

-البرازيلي خوان مدافع نادي سانتوس البرازيلي السابق

-البرازيلي اوزيا مدافع نادى سانتوس البرازيلي السابق

-الانجليزي اشلي كول مدافع نادي تشيلسي السابق

-الهولندي ويلسي شنايدر لاعب وسط نادي أياكس السابق

-الاسباني تشابي لاعب وسط برشلونه السابق ومدرب السد القطري حاليا.

-الامريكي فيليبس لاعب وسط نيويورك السابق.

-الاسباني توريس مهاجم نادي ليفربول السابق.

-الهولندي روبين فان بيرسي مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق

-الهولندي اريين روبين مهاجم نادي بايرن ميونخ السابق.

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