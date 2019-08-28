تعرف على جمارك سياره النترا ٢٠١٤

تشهد اخبار السيارات في مصر تغيرا سريعا ولحظيا ويشمل ذلك أيضا الرسوم الجمركية.
وتختلف الرسوم الجمركية من سيارة لأخرى . ونتحدث في السطور التالية عن الرسوم الجمركية لسيارة هونداي النترا موديل 2014.
قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على سيارة هونداي النترا موديل ٢٠١٤ تبلغ نحو ١١٠ آلاف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٤٪ ورسم التنمية ٥٪ علما بأن السعة اللترية بها ١٦٠٠ سي سي.
للمزيد اضغط هنا
وتختلف الرسوم الجمركية من سيارة لأخرى . ونتحدث في السطور التالية عن الرسوم الجمركية لسيارة هونداي النترا موديل 2014.
قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على سيارة هونداي النترا موديل ٢٠١٤ تبلغ نحو ١١٠ آلاف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٤٪ ورسم التنمية ٥٪ علما بأن السعة اللترية بها ١٦٠٠ سي سي.
للمزيد اضغط هنا