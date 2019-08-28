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سيارات

تعرف على جمارك سياره النترا ٢٠١٤

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:04 م
النترا 2014
النترا 2014
صدى البلد
تشهد اخبار السيارات في مصر تغيرا سريعا ولحظيا ويشمل ذلك أيضا الرسوم الجمركية.

وتختلف الرسوم الجمركية من سيارة لأخرى . ونتحدث في السطور التالية عن الرسوم الجمركية لسيارة هونداي النترا موديل 2014.

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على سيارة هونداي النترا موديل ٢٠١٤ تبلغ نحو ١١٠ آلاف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٤٪ ورسم التنمية ٥٪ علما بأن السعة اللترية بها ١٦٠٠ سي سي.

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