برلمانى يطالب بحملة مشتركة من الصحة والداخلية والإعلام لمواجهة غش الأدوية والمستحضرات

قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إننا فى حاجة إلى حملة مشتركة من وزارات الصحة والداخلية والإعلام لمواجهة غش الأدوية والمستحضرات الطبية وبيعها فى الأسواق وعلى الرصيف بعيدا عن الصيدليات.



وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى توعية من الإعلام ووزارة الصحة للمواطنين وتثقيفهم بخطورة شراء أى أدوية أو مستحضرات طبية من على الرصيف.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان انه على وزارة الداخلية ضرورة ان يكون لها دور قوى فى شن حملات على كل من يقوم ببيع أى أدوية أو مستحضرات طبية خارج الصيدليات سواء على الرصيف أو فى الأسواق.



وكانت الدكتورة منى الشبراوي عضو مجلس النواب، حذرت من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشرة في الأسواق لاسيما في المناطق الشعبية، تسبب للسيدات والفتيات الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقًا مؤلمة، تتحول مع الوقت والاستخدام الدائم إلى سرطان في الجلد.



وقالت الشبراوي، في بيان لها: "إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد ومواد أخرى فضلًا عن وجود بعض المواد السامة "، متابعة :"وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم ما يسبّب أمراضًا في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصًا عند استخدامها بشكل يومي".



ولفتت إلى أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة إلى أن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.



وطالبت عضو مجلس النواب، بحماية المواطن من الغش، وذلك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريق كفء في الرقابة، منوهة إلى أهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.

