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تعليم

طلاب هندسة حلوان يصممون قالباً بلاستيكاً لإنتاج زجاجة مياه .. صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:33 م
كلية هندسة جامعة
كلية هندسة جامعة حلوان
كريم ناصر
صمّم مجموعة من طلاب شعبة الإنتاج بقسم هندسة الميكانيكيا كلية هندسة حلوان تصميم قالب بلاستيك لإنتاج زجاجة مياه على شكل باندل. يأتي ذلك في إطار دعم جامعة حلوان للابتكار والإبداع، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تتشرف بأبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين الذين نفتخر بهم أمام العالم أجمع والذين يمثلون الجامعة في المسابقات والمحافل الدولية، وأصبح خريجو كليات الهندسة ذو مرجعية كبيرة للاستفادة بمهاراتهم، موضحا أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المتميزين الذين يساهمون في بناء مصر المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة، وذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية التى تنعكس على تطوير المجتمع المصرى.

وصمم طلاب هندسة حلوان تحت إشراف الدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية، اسطمبه نفخ بلاستيك لإنتاج زجاجه بلاستيك من خامة آمنة صحية قابلة لحفظ المياه لأكثر من مرة بدون تفاعل مادة البلاستيك مع مياه الشرب، والغرض الثاني من تصميمها هو استخدام الزجاجة بعد ملؤها كبندل ويمكن استخدامها في النوادي الصحية ومراكز العلاج الصحي وتصلح للاستخدام بشكل خاص في التمارين الخفيفة للصغار وكبار السن للحفاظ على قوة و استجابة الذراع.

ويتكون فريق عمل المشروع من مجموعة من الطلاب وهم محمود جمال، وكريم عادل، ومحمد عوض، ومحمد محروس، ومحمود ابراهيم، ومحمود بشير، ومحمود عبد الجابر.
طلاب هندسة حلوان يصممون قالباً بلاستيكاً لإنتاج زجاجة مياه .. صور
طلاب هندسة حلوان يصممون قالباً بلاستيكاً لإنتاج زجاجة مياه .. صور
طلاب هندسة حلوان يصممون قالباً بلاستيكاً لإنتاج زجاجة مياه .. صور
طلاب هندسة حلوان يصممون قالباً بلاستيكاً لإنتاج زجاجة مياه .. صور
طلاب هندسة حلوان يصممون قالباً بلاستيكاً لإنتاج زجاجة مياه .. صور

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