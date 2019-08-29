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برلمان

نائب: الرئيس السيسى يرفع رأس مصر في المحافل الدولية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:37 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أشاد النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد 7، في مدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.

وأكد الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسى دائما يبهرنا فى المحافل الدولية ويرفع رأس مصر عاليا أمام دول العالم ، مما يجعل دول العالم تحترم مصر ورئيسها.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن مصر تستطيع ان تستفيد من مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر تيكاد 7 باليابان من خلال ضخ استثمارات بين مصر والدول المشاركة فى القمة ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فيما بينهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التقى أمس الأول الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة بياريتز.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.

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