فوران غير مسبوق في السياسة البريطانية.. تعليق أعمال البرلمان بطلب من الحكومة.. رئيس مجلس العموم يعتبر القرار انتهاكا للقيم الدستورية.. وتكهنات حول تسهيل إتمام بريكست دون اتفاق في غيبة المشرعين

وزير سابق يحذر من التصويت على الثقة في حكومة جونسون

زعيم حزب العمال يصف القرار بالمشين والمهدد للديمقراطية

سياسيون يهددون باللجوء إلى القضاء لتعطيل قرار تعليق أعمال البرلمان



أحدث طلب حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الموافقة على تعليق أعمال البرلمان، فورانًا غير مسبوق في الأوساط السياسية والشعبية البريطانية على السواء، فيما البلاد مقبلة على خروج يبدو أنه سيكون خشنًا من الاتحاد الأوروبي.



وكانت الحكومة قد وجهت طلبا رسميا للملكة إليزابيث الثانية لتعليق جلسات مجلس العموم، على أن يبدأ التعليق بعد أيام قليلة فقط من التئام المجلس بعد عطلته الصيفية في سبتمبر المقبل، وقبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من أكتوبر.



وأفادت شبكة "بي بي سي" أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وافقت على طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان، وهذا الإجراء يعني أن الوقت المتاح لتمرير قوانين من شأنها إيقاف خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق سيقلص إلى حد بعيد. ولكن رئيس مجلس العموم جون بيركو قال إن قرار حكومة جونسون "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".



ومضى رئيس مجلس العموم، الذي لا يعلق عادة على الإعلانات السياسية، للقول "كيفما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد".



وأضاف أن القرار "عبارة عن اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب". ووصف النائب المحافظ - والوزير السابق - دومينيك جريف تصرف الحكومة بأنه "تصرف مشين".



وحذّر جريف بأن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا "ستسقط هذه الحكومة حتما". أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فقال إنه "صعق إزاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق". وأكمل الزعيم العمالي "هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديمقراطي".



ولكن رئيس الحكومة جونسون قال إنه "من الخطأ كليا" القول إن قرار تعليق البرلمان مدفوع برغبة في تمرير مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وقال جونسون إنه لا يريد أن ينتظر إلى ما بعد موعد الخروج "قبل المضي قدما في خططنا الهادفة إلى قيادة هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أن نواب مجلس العموم سيكون لهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف جونسون "نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة. ينبغي علينا أن نصدر قوانين جديدة ومهمة، ولذلك نريد أن يكون هناك خطاب عرش".



يذكر أن فكرة تعليق عمل البرلمان تسببت في لغط سياسي كبير في بريطانيا، إذ قال منتقدون إنها ستمنع النواب المنتخبين من أداء دورهم الديمقراطي في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وكان عدد من كبار السياسيين - ومنهم رئيس الحكومة السابق جون ميجور - قد هددوا باللجوء إلى القضاء لايقاف قرار تعليق البرلمان، وبالفعل بدأت دعوى قضائية أقامتها الناطقة باسم الحزب الوطني الأسكتلندي (الذي يقود الحكومة المحلية في أسكتلندا) جوانا تشيري، تشق طريقها في المحاكم الأسكتلندية.



وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن عددا قليلا فقط من وزراء حكومة جونسون كانوا على علم بخطة تعليق البرلمان سلفا، وأن الموضوع لابد أن يثير لغطا كبيرا في الأوساط الحكومية. وقالت مراسلتنا إن الحكومة قد تحاجج بأن الموضوع "ليس أكثر من موضوع اعتيادي يتعلق بخطاب العرش" رغم الضجة التي أثارها قرارها. ويقول جونسون إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في الـ 31 من أكتوبر باتفاق، ولكنه يصر على أن الأمر "لا رجعة فيه"، وأنه مصمم على الخروج دون اتفاق في ذلك الموعد.



أدى موقف جونسون هذا بالعديد من نواب مجلس العموم إلى التوحد في محاولة لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأعلن عدد منهم يوم أمس الثلاثاء عن نيتهم استخدام الأساليب والسبل البرلمانية من أجل ذلك.



ولكن إذا عُلّقت جلسات مجلس العموم في العاشر من سبتمبر، كما ينص قرار الحكومة، فلن تتبقى للنواب إلا بضعة أيام لتمرير التغييرات التي يبتغونها. وكان جونسون قد كتب إلى نواب مجلس العموم لإطلاعهم على نواياه في رسالة قال فيها "سيطرح برنامج تشريعي مهم يتعلق ببريكسيت، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك عذرا لغياب الطموح".



كما دعا رئيس الحكومة المجلس إلى التحلي "بالتصميم والوحدة" قبيل موعد الخروج في الـ 31 من أكتوبر، لأجل "إتاحة الفرصة للحكومة لعقد صفقة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.



ولكنه مضى للقول "في غضون ذلك، ستسلك الحكومة السبيل المسؤول الذي تسلكه الآن، والمتمثل باتخاذ كل الاستعدادات الضرورية للخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دونه".



ولكن مصدرا رفيعا في الاتحاد الأوروبي قال إنه "مهما حصل، لم يكن الاتحاد الأوروبي ينوي تغيير موقفه لأن الخروج بدون اتفاق أصبح أكثر مصداقية أو لأن مناوئي الخروج دون اتفاق نجحوا في تنظيم صفوفهم".



وجرت العادة على تعليق جلسات مجلس العموم لفترة قصيرة قبيل افتتاح الموسم البرلماني الجديد. والقرار يصدر عن الملكة حسب نصيحة رئيس الحكومة.



وتستمر دورة انعقاد البرلمان عادة سنة كاملة، ولكن الدورة الحالية استمرت لسنتين إذ انطلقت عقب الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو 2017. وعندما يعلق عمل البرلمان، لا يمكن إجراء أي نقاشات أو تصويتات، كما تنتهي كل مشاريع القوانين التي لم تجد طريقها إلى التصديق.



هذا الأمر يختلف عن حل البرلمان، وهو وضع يتنازل فيه النواب عن مقاعدهم من أجل خوض انتخابات عامة. وللنواب صلاحية الموافقة على تعيين مواعيد عطلة البرلمان، ولكن لا يتمتعون بصلاحية منع تعليق الجلسات.