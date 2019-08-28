باحث سياسي: العلاقات المصرية اليابانية راسخة.. والتيكاد محطة توازن أفريقي

قال الباحث السياسي جمال رائف، إن العلاقات بين مصر واليابان تأسست منذ عشرينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها تكتسب أهمية على كافة الأصعدة خاصة الثقافية والسياسية وقد تطورت العلاقات منذ عام 2014 بين البلدين بشكل ملحوظ حيث أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لليابان واستطاعت ان تطور تلك العلاقات بما يخدم مصالحها، خاصة في الفترة الراهنة والتي تهتم فيها القيادة السياسة ببناء الإنسان وبالفعل تم إدخال التجربة اليابانية الخاصة بالتعليم ودمجها في نظام التعليم.



وأضاف رائف أنه "بدأت بالفعل المدارس اليابانية والجامعات أيضا بالعمل داخل مصر وأيضا هناك تعاون بين البلدين في إنشاء المتحف المصرى الكبير كمحطة تعاون ثقافي كبري ثانية بعد التعاون الذي سبق فيما يتعلق بإنشاء الأوبرا المصرية"، مؤكدا أن التعاون في إطار الثقافة والتعليم يتزامن مع تنامي العلاقات التجارية والتي شهدت تزايد بنسبة 26% لتتجاوز 1.4 مليار دولار أما علي الصعيد السياسي فقد شهدت العلاقات علي مستوي القادة خمس لقاءات قمة كما دعت اليابان مصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين وأيضا ترأست مصر قمة الايكاد السابعة مع اليابان والتي تعد أحد أهم آليات التعاون الياباني الإفريقي.



وأكمل قائلا: حرصت مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي لتطوير التعاون بين الاتحاد والإيكاد في إطار الانفتاح الأفريقي على الخراج وخلق توازن في العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين ما يعود بالنفع علي القارة وبالتالي حرص القيادة المصرية على التواجد في كافة الاجتماعات المهتمة بالتعاون مع القارة سواء القمة الأوروبية الأفريقية أو اجتماعات مجموع العشرين الخاصة بأفريقيا ونفس الأمر فيما يتعلق بمجموعة السبع الكبار، مختتما:"لقمة التيكاد وقريبا القمة الروسية الأفريقية برئاسة مشتركة بن مصر وروسيا دلالة واضحة على النشاط المصري الملحوظ أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي وحرصها على خلق علاقات متوازنة وقوية مع كافة الشركاء بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء القارة".