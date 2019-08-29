مواطن: وقفوا بطاقة التموين بسبب فاتورة المحمول أعمل إيه ؟..صور

أرسل المواطن بهاء صموئيل يوسف سلامة، المقيم فى شارع محمود البكرى عبود بالزاوية الحمراء، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص وقف بطاقة التموين الخاصة بأسرته.





وقال فى رسالته "فى التظلمات ظهر أن سبب وقف بطاقة التموين هو استهلاك فواتير التليفون المحمول بأكثر من 500 جنيه رغم أن فاتورة التليفون 70 جنيها فقط لا غير".





وناشد المسئولين ضرورة التدخل لعدم وقف بطاقة التموين نظرا لحاجته لها.



