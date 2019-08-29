عايزين حل.. أهالي ميدان طهران بالدقي يطالبون بوضع صناديق للقمامة

يعانى أهالى ميدان طهران بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، من تكدس القمامة بالشارع الرئيسي.
وقال إبراهيم أحد سكان المنطقة فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: إن أكوام القمامة متكدسة بشكل كبير فى الشارع، وعمال النظافة يرفعون القمامة مرة واحدة فى اليوم، ثم تعود القمامة مرة أخرى وتتكدس بالشوارع لعدم وجود صناديق للقمامة.
وأضاف: ذهبنا للحى أكثر من مرة وطلبنا تزويد الشارع بصناديق للقمامة، لكن دون استجابة.
وطالب الأهالى المسئولين بسرعة توفير صناديق لجمع القمامة.
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