ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عايزين حل.. أهالي ميدان طهران بالدقي يطالبون بوضع صناديق للقمامة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
وسام مختار
يعانى أهالى ميدان طهران بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، من تكدس القمامة بالشارع الرئيسي.

وقال إبراهيم أحد سكان المنطقة فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: إن أكوام القمامة متكدسة بشكل كبير فى الشارع، وعمال النظافة يرفعون القمامة مرة واحدة فى اليوم، ثم تعود القمامة مرة أخرى وتتكدس بالشوارع لعدم وجود صناديق للقمامة.

وأضاف: ذهبنا للحى أكثر من مرة وطلبنا تزويد الشارع بصناديق للقمامة، لكن دون استجابة. 

وطالب الأهالى المسئولين بسرعة توفير صناديق لجمع القمامة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية التلول الشرقية بسوهاج يطالبون بتوفير صناديق للقمامة

القمامة تفسد المظهر الحضاري لشارع العهد الجديد بالدقى

سكان شارع أحمد جلال بـ ميت عقبة: نحتاج صناديق قمامة

ترشيحاتنا

هجوم ناري من أحمد شوبير على الحكام بسبب الأهلي والزمالك

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة.. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو

هل يجوز الاستعاذة أثناء الصلاة لمقاومة السرحان ؟ .. الإفتاء تجيب

حقيقة تحول أطفال في إسبانيا إلى مستذئبين.. تفاصيل مرعبة

بـ مكياج صاخب وعدسات ملونة.. ياسمين صبرى بـ لوك لافت في أحدث ظهور

حكم الشرع في الأم التي تميز بين أبنائها في المعاملة والإرث ؟

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة.. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو

زي المجنون و بيضرب العيال.. مرتضى منصور يفتح النار على محمد ابراهيم ..فيديو

اتحاد الكرة المسئول.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير

مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى ..فيديو

البدلة عجبتني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميدو ..فيديو

فى ذكرى رحيله.. تعرف على تفاصيل وفاة مخلص البحيرى مع زوجته وابنه | نوستالجيا

اخبار الرياضة .. اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية.. صدمة كبرى لـ نيمار

تعرف على زوجة مصطفى متولى وأبنائه | نوستالجيا

الشناوى يكشف عدد ضربات الجزاء التي لم تحتسب في مباراة الزمالك والمقاصة

عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائى كاس مصر.. خالد الغندور يستفز جمهور الاهلى

انا صاحب الكورة.. فوز مستحق وحكم ظالم.. كوميديا انتصار الزمالك على المقاصة فى كاس مصر.. فيديو

سعر الدولار اليوم الخميس 29 -8- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها