سوق عشوائية بشارع الورديان بالإسكندرية يزعج سكان المنطقة

أرسل سكان شارع 188 بالمتراس، وشارع البيهقى الورديان مينا البصل،شكوى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون فيها من اقامة سوق عشوائى " سوق الورديان" الذى يشمل هذه الأحياء.





وقال الأهالى فى شكواهم: نعانى من وجود السوق العشوائية التى تؤدى إلى إعاقة حركة المرور والسير وتكدس السيارات، فضلاً عن المشاجرات المستمرة بين الباعة.



