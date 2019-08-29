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بين الناس

سوق عشوائية بشارع الورديان بالإسكندرية يزعج سكان المنطقة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:00 م
صدى البلد
وسام مختار
أرسل سكان شارع 188 بالمتراس، وشارع البيهقى الورديان مينا البصل،شكوى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون فيها من اقامة سوق عشوائى " سوق الورديان" الذى يشمل هذه الأحياء.

وقال الأهالى فى شكواهم: نعانى من وجود السوق العشوائية التى تؤدى إلى إعاقة حركة المرور والسير وتكدس السيارات، فضلاً عن المشاجرات المستمرة بين الباعة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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