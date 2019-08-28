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استحابة لصدي البلد.. القابضة للمياه تنقذ مدرسة البندرة بمحافظة الغربية من المجارى

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:48 م
مدرسة البندرة
مدرسة البندرة
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لشكوي المواطنين لموقع صدي البلد عن غرق مدرسة البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بمياة الصرف الصحي.

أفادت الشركة القابضة في بيانها لصدي البلد ان الصرف الصحى المسبب للمشكلة صرف أهالى ( عشوائى ).

موضحة انة جارى تنفيذ مشروع صرف صحى بقرية بندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظه الغربية بمعرفة الجهات المختصة وللعلم تم الدفع من قبل الشركة بسيارة للمساعدة فى أعمال الشفط والتسليك وتم حل المشكلة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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