استحابة لصدي البلد.. القابضة للمياه تنقذ مدرسة البندرة بمحافظة الغربية من المجارى

استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لشكوي المواطنين لموقع صدي البلد عن غرق مدرسة البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بمياة الصرف الصحي.



أفادت الشركة القابضة في بيانها لصدي البلد ان الصرف الصحى المسبب للمشكلة صرف أهالى ( عشوائى ).



موضحة انة جارى تنفيذ مشروع صرف صحى بقرية بندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظه الغربية بمعرفة الجهات المختصة وللعلم تم الدفع من قبل الشركة بسيارة للمساعدة فى أعمال الشفط والتسليك وتم حل المشكلة .



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