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أهالى قرية باسوس بالقناطر الخيرية يشكون من تلوث مياه الشرب.. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن حاتم رمضان فرحات، من أهالى قرية باسوس مركز القناطر الخيرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب.

وقال فى رسالته: "المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمى لونها متغير وريحتها، ما بقيناش قادرين إننا نشترى مياه".

وناشد المسئولين العمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

للتواصل مع الشاكى: ٠١١١١٩١٤٥٢٤

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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