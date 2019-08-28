وزيري: رئيس الوزراء أشاد بترميمات قصر البارون .. فيديو

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم قصر البارون، وأعجب بالترميمات التى تمت بايادي مصرية خالصة بنسبة 100%.



وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن البارون هو" إدوارد لويس جوزيف انبان" ولد فى بلجيكا 1852، وتوفي 1926، ودفن فى كنيسة بمصر بوصية منه.



وأشار إلى أن مهنة البارون هي تأسيس المشاريع، وعمل فى الهندسة، والاقتصادي والصناعي، وحصل على لقب البارون من ملك البلجيك بعد المساهمة فى الاقتصاد.



وكشف أن قصر البارون تم تسجيله فى الآثار بقرار مجلس الوزراء فى عام 93، ومكون من ثلاث اطباق، الأول كان مخصص للخدم وبه مطبخ، و الثاني به قاعتين و ليفنج، والثالث مكون من 4 غرف نوم وكلا منها بها حمام.



