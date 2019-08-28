شاهد .. راموس بملابس شتوي فى أحدث ظهور

نشر "سيرجو راموس" نجم فريق ريال مدريد و منتخب اسبانيا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، من اخر جلسة تصوير له .



و ظهر راموس بالصورة مرتديا ملابس شتوية بتسريحة شعرا جديدا توحى بالانتعاش و بنطلون باجى ،ويطغو اللون البرتقالى على الصورة .



و انهالت التعليقات على الصورة من الجماهير معجبين بها و متمنين له التوفيق دائما





