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رياضة

شاهد .. راموس بملابس شتوي فى أحدث ظهور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:53 م
راموس
راموس
كريم ناصر
نشر "سيرجو راموس" نجم فريق ريال مدريد و منتخب اسبانيا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، من اخر جلسة تصوير له .

و ظهر راموس بالصورة مرتديا ملابس شتوية بتسريحة شعرا جديدا توحى بالانتعاش و بنطلون باجى ،ويطغو اللون البرتقالى على الصورة .

و انهالت التعليقات على الصورة من الجماهير معجبين بها و متمنين له التوفيق دائما


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