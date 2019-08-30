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بين الناس

السيارات المهملة بالشوارع تفسد المظهر الحضارى بالحي الرابع فى التجمع

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسل المواطن أحمد مصطفى محمود، من أهالى الحى الرابع في التجمع الخامس ، شكوى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد السيارات المهملة.

وقال فى رسالته: السيارات مركونة من سنين كتير وما حدش يعرف مين أصحابها، موجودين ولا سافروا ولا ماتوا، السيارات بتشغل حيز كان ممكن نركن فيه ده غير أنها ممكن تستخدم فى جرائم ، وكمان بتفسد المظهر الحضارى للشوارع .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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