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القومي لحقوق الإنسان يستضيف رئيس ديوان المظالم البوروندي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:34 م
صدى البلد
أماني نوار
استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان، إدوارد نيدومينا، رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وذلك خلال زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد أعدت رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي والوفد المرافق له عدة لقاءات مع بعض الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ذوي الصلة في معالجة الشكاوى ومقاومة الفساد.

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