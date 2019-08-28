اتحاد الصناعات يبحث تعظيم الاستفادة من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يبحث اتحاد الصناعات المصرية حاليًا الشروط اللازم توافرها في الشركات المتقدمة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة (5%-7%) لتعظيم الاستفادة من المبادرة.



ومن المتوقع أن يدعو اتحاد الصناعات المصرية إلى لقاء مع قيادات القطاع المصرفي لفتح حوار مباشر مع قيادات الاتحاد والغرف الصناعية في هذا الشأن في ضوء ما نتج عن التطبيق في المرحلة الماضية منذ إطلاق المبادرة.



