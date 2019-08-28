احمد سيد يحقق فضية سلاح المبارزة بدورة الألعاب الإفريقية



خسر أحمد سيد المباراة النهائية أمام بطل المغرب بنتيجة 14-15.



وحقق محمد ياسين الميدالية البرونزية لنفس المسابقة.



يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

حقق أحمد سيد الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة المقامة على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.