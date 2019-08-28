مكتب الممثل التجاري الأمريكي: زيادة في الرسوم على بضائع صينية

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسميا اليوم الأربعاء خطط الرئيس دونالد ترامب لزيادة قدرها 5 بالمئة في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.



وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الاتحادي إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر.



وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في السابق خططا لفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على هذه الواردات، وأعلن ترامب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعةالماضي على تويتر ردا على رسوم جمركية صينية انتقامة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام.



لكن إشعار السجل الاتحادي لم يشر إلى إعلان ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 بالمئة على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار في أول أكتوبر التي تفرض عليها حاليا رسوم بنسبة 25 بالمئة.