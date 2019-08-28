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مصطفى وزيري يكشف مفاجأة عن لون قصر البارون.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:49 م
الدكتور مصطفي وزيري
الدكتور مصطفي وزيري
البهى عمرو
قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزير الآثار تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد النواب، وأكد وزيري أن النائب أكد لوزير الآثار أن هناك رجل يدعي عم عنتر الذي يبلغ من العمر 87 سنة يريد توجيه الشكر لوزارة الآثار.

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المواطن كان يريد شكر الوزارة لأنه كان يعمل فى القصر وهو صغير.

وأشار إلى أن هذا الرجل أكد أنلوزير الآثار أن لون قصر البارون عاد لسابق عهده القديم عندما كان يعمل به فى الصغر.

وكشف أن لون قصر البارون الذى فيه الآن هو اللون الأصلي، وأكد أن هذا الرجل اخرس جميع الشائعات التى أطلقت فى الفترة الأخيرة.

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