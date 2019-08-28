خبر صادم لعشاق السيلفي..خطره أكبر على النساء لهذا السبب

وجدت التكنولوجيا لتسهيل حياتنا في ظروف الاستخدام المعتدل الذي لايصل إلا درجة الإفراط والإدمان الخطر الذي لاشك إذا وصل صاحبه إلى هذه الدرجة من الاستخدام السئ فالنتيجة ستكون سيئة بالضرورة.



وفي ذلك أشارت دراسة جديدة نشرتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية، حذرت من خطر الفلاش الصادر عن الهواتف الذكي، الذي تتعرض له وجوهنا أثناء التقاط الصور، وبخاصة السيلفي، لأنها تكون قريبة من الوجه.



وقال باحثون من جامعة شيراز للعلوم الطبية، أن ومضات الفلاش المستخدمة في معظم الهواتف الذكية، يمكن أن تؤثر في قدرة الجلد على تجديد خلاياه، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.



وأضافوا : "إن التعرض المتكرر لومضات صور السيلفي، قد يسبب تلف الجلد وتسارع شيخوخته. ويمكن أن يؤدي إلى مستويات مختلفة من الضرر في العيون والجلد".

