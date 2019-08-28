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فن

تامر حسني يشكر أحد معجبيه لهذا السبب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:48 م
تامر حسنى
تامر حسنى
قسم الفن
شكر الفنان تامر حسني أحد جمهوره علي طريقته الخاصة حيث نشر علي حسابه الشخصي عبر "الانستجرام" في مكان القصص الصغيره فيديو لاحد الجمهور وهو يرسمه و علق علي الفيديو قائلا :ايه دا برافو بجد.

يذكر أن تامر حسني قد يحيي حفلا غنائيا يوم 30 اغسطس في الساحل الشمالي في مدينة "العالمين الجديده" بمشاركة فريق "الجيبسي كينجز" 

آخر اعماله اعماله البوم بعنوان "عيش بشوقك" تم طرحه في عام 2018 من انتاجه الخاص و حقق نجاحا كبيرا و هو من انتاجه الخاص.

تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذي يشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

وكان من المفترض طرحه في عيد الاضحي المبارك ولكن تم تأجيله بسسب عدم الانتهاء من المكساج و المنتاج.
تامر حسني يشكر أحد معجبيه لهذا السبب

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