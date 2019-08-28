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رياضة

البعثة المصرية تحتفل بذهبيات إيهاب وفضيات السيد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:47 م
مصر تتألق بدورة الألعاب
مصر تتألق بدورة الألعاب الإفريقية
عمرو الحلوانى
احتفلت البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب بإنجازات رفع الأثقال التي تحققت اليوم.

واحتفل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع البطلين محمد إيهاب المتوج ب٣ ميداليات ذهبية في وزن ٨١ كجم وزميله المصري أحمد السيد المتوج بفضيتي الكلين والمجموع في نفس الوزن.

وتواجد في الاحتفال محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال، وأحمد أسعد إداري البعثة.

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