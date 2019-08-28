مبتعثة مصرية للصين: أفضل تجربة مررت بها

ندى مغيث، طالبة دكتوراه في الصين، خريجة ألسن عين شمس متخصصة في اللغة الصينية، وحاليا طالبة دكتوراه في الصين، وجزء من بحثها يتناول انعكاسات مبادرة الحزام والطريق الصينية على تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.



وقالت مغيث خلال كلمتها بالحفل الذي نظمته السفارة الصينية في القاهرة بمناسبة التحاق دفعة جديدة من الطلاب المصريين بعدد من الجامعات الصينية في اطار برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه الصين للطلاب المصريين، انها سعيدة بكونها جزء من التعاون الثقافي بين مصر والصين، وانها درست اللغة الصينية في إحدى أعرق الجامعات المصرية ما أهلها للحصول على الماجستير من الصين، وحاليا هي باحثة دكتوراه في الصين أيضا.



ونظمت السفارة الصينية في القاهرة حفل وداع للطلبة المصريين الحاصلين على منح تعليمية للدراسة في الصين، في إطار برنامج التعاون المصري الصيني.