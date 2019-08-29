قمامة ومخلفات وصرف صحي.. كارثة تاريخية في حق قبة فاطمة خاتون

تجولت كاميرا "صدى البلد"، في قبة "فاطمة خاتون" بنت محمد الأشرف بن قنصوة الغوري في شارع الأشراف بالسيدة زينب وننشر منها 55 صورة وفيديو، حيث رصدنا حالتها المزرية، بعد ما تحولت مع الإهمال لسنوات طويلة إلي أقل ما توصف به أنها مستنقع للقمامة والمخلفات ومياه الصرف الصحي.





القبة قمنا بجولة فيها والمكان المحيط بها، وكم كانت صدمتنا من وضعها الذي لا تكفي لوصفه كلمات علي شاكلة سيئ، حيث إن السور الحديدي الهزيل المحيط بها لم يعد يتبقى منه سوى جزء في يسار القبة، مما جعل القبة مستباحة لكميات مهولة من القمامة والمخلفات والقاذورات، والتي امتزجت بمياه الصرف الصحي التي ملأت أركان القبة لدرجة تشبه الغرق، وأصبح المكان مصدرا لروائح كريهة جدا وحشرات، ومصدر إزعاج لمن يفكر أن يمر عليه.





ولأن الروائح الكريهة ومشهد القمامة تسارعا إلي أنوفنا وأعيننا قبل وصولنا للمكان بمسافة، فقد أجلنا الحديث عن ما رأيناه بعد اقترابنا من المكان، حيث تسبب الإهمال الشديد لسنوات في تهدم أجزاء من جدران القبة.





كما أن المياه الممتلئة بمختلف أنواع الضرر للمبني تسربت داخل الجدران، وسببت ما يشبه البقع علي مساحات كبيرة منها،مما زاد في التشويه الذي يتعرض له المبني،كما أن أجزاءا ملحوظة من الجدران تعرضت لما يشبه تحلل أحجارها،مما يهدد المبني بما لا تحمد عقباه إذا ما إستمر هذا الوضع لأكثر من هذا،ناهيك عن الزخارف والكتابات التي تعرضت لتشويه كبير وكادت تصبح في خبر كان.





الكارثة الأكبر التي تواجه المكان التعامل شديد السوء من السكان والأهالي المحيطين مع المكان،إلي حد نظرتهم له علي أنه ما هو إلا مقلب للقمامة،ويداومون علي إلقاء المخلفات فيه،ليس هذا بل هناك ما هو أخطر،حيث لا يتورع كثيرون منهم عن قضاء حاجتهم فيه،نعم هذه ليست مبالغة بل حقيقة رأيناها بأنفسنا،وهو ما يضيف للمكان مصدرا أخر للروائح الكريهة والأضرار التي تهدد القبة بمخاطر أخري.





خاصة أن مواضع كثيرة من جدران القبة الداخلية والخارجية تبدو واضحة عليها مظاهر حريق أو ما شابه، وهو ما استنتجناه من الدخان الأسود المتراكم علي الجدران، كما أن أصحاب بعض السيارات بسبب عدم وجود حائل حولوا مواضع كثيرة من القبة لجراجات يركنون ويبيتون فيه سياراتهم.





المفاجأة التي عرفناها من مصادرنا في الآثار أن القبة كان معدا لها مشروع ترميم وتطوير ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية،لكن هذا المشروع تعرض للتأجيل بعد ثورة يناير 2011، والتي أدت لتأجيل عدد من مشروعات الأثار خاصة في الترميم،ومنها قبة فاطمة خاتون التي تعاني منذ مدة كبيرة من الوضع السيئ،وهذا الوضع تفاقم لما هو أسوأ بكثير كما وصفناه طوال 8 سنوات حتي الأن،ولا توجد أي بوادر قريبة لتغيير هذا الوضع وإصلاحه وترميم القبة.





وكي ندرك قيمة هذه القبة بحثنا عن توثيق لها ووجدناه في دراسة بعنوان"المرأة في العصر المملوكي وأهم منشآتها الأثرية"، للدكتورة ولاء النبراوي مسئولة قسم التسويق والعلاقات العامة ورئيسة قسم المعادن بالمتحف الإسلامي، والتي جاء فيها أن المقريزي ذكرها في خططه بإسم مدرسة وتربة أم الصالح، وقال إبن دقماق عنها التربة الخاتونية بنت قلاوون وعرفها السخاوي بمدرسة الصالح،وإبن تغري بردي وصفها بالتربة الخاتونية، ثم عرفت بعد ذلك بإسم ضريح "فاطمة خاتون".





وقد أمر بتشييد القبة والضريح الملك المنصور قلاوون علي يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في 1283 ميلادي / 682 هجري"،وذلك برسم أم الملك الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصور قلاوون، فلما تم بناء القبة نزل إليها الملك المنصور ومعه إبنه الصالح علي،وتصدق عند قبرها بمال كثير ورتب لها وقفا علي قراء وفقهاء قبرها، وكان السلطان المنصور قلاوون قد تزوج أم الملك الصالح سنة 1264 ميلادي / 663 هجري ،وكانت وفاتها 27 نوفمبر 1284 م،وعندما توفي الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان في 6 أغسطس 1288 م دفن بجوار والدته،فعرفت القبة بإسم القبة الصالحية.