البورصة السعودية تتراجع مع انحسار تدفقات الصناديق

شهدت البورصة السعودية هبوطا حادا اليوم الأربعاء مع تراجع أسهم جميع البنوك المدرجة بفعل انحسار تدفقات الصناديق، وهو ما أضعف شهية المستثمرين في يوم تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.



وقالت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة اليوم إن الاستثمار في البنوك السعودية لم يعد مغريا من وجهة نظرهم، مع انحسار التدفقات من الصناديق الخاملة، وأسعار الفائدة غير الملائمة، والقلق من جودة الإئتمان. وقال 60 بالمئة من مديري صناديق الشرق الأوسط في استطلاع لرويترز إنهم سيخفضون استثماراتهم في السعودية، في استمرار لحالة تشاؤم من الشهر الماضي.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.4 في المئة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي إثنين في المئة، بينما انخفض سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.4 في المئة.



وتم تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، بعدما إنضمت أسهم سعودية في المرحلة الأولى إلى المؤشر في مايو أيار.



وقال معهد التمويل الدولي في مذكرة "اجتذبت السعودية تدفقات أموال أجنبية في الأسهم بنحو 18 مليار دولار منذ بداية العام، مع قيام المستثمرين الأجانب بزيادة تعرضهم بدرجة كبيرة للأسهم السعودية قبيل ترقيتها".



وأضاف المعهد أن التدفقات إلى السعودية كان يمكن أن تكون أعلى من ذلك لو لم تكن هناك مخاوف بشأن التجارة العالمية وتصاعد التوترات الإقليمية.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.2 في المئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو أيار، مع صعود معظم الأسهم المتداولة. وقفز سهما البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس 4.3 و6.3 في المئة على الترتيب.



وأظهر استطلاع لرويترز أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وخفضها في السعودية، بينما ستُبقي انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.



وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي واحد في المئة.



وأغلق مؤشرا قطر وأبوظبي مستقرين، بعدما صعدا في الجلسة السابقة 2.5 و2.7 في المئة على الترتيب.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. هبط المؤشر 1.4 في المئة إلى 8171 نقطة.



- أبوظبي.. استقر المؤشر عند 5129 نقطة.



- دبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 2758 نقطة.



- قطر.. استقر المؤشر عند 10025 نقطة.



- مصر.. ارتفع المؤشر 2.2 في المئة إلى 14596 نقطة.



- البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 1534 نقطة.



- سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 3973 نقطة.



- الكويت.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6542 نقطة.