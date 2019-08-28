تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور

قال لياو لى تشانج سفير الصين، إن الصين لديها استعداد أن تتعاون مع مصر في مجال اعتداد الكوادر والقيادات والكفاءات في مختلف المجالات، وذلك في إطار صداقة الدولتين وحرص الصين على تتطور مصر وتقدمها.



وأضاف "تشانج" في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الصينية اليوم الأربعاء في وداع الطلاب المصريين المبتعثين إلى الصين الذين يستعدون للسفر إلى الصين للدراسة في جامعاتها، ان اللغة العربية والصينية من أصعب اللغات لأننا من أقدم الحضارات في العالم، والتي أفادت البشرية في مختلف المجالات.



وتابع أن التعاون الثقافي بين مصر والصين بدأ قبل أكثر من 2000 سنة، ولدى الدولتين مساهمات كبيرة في تطور الحضارات الإنسانية، لافتا إلى أنه قبل 63 عاما أقامت مضر علاقات دبلوماسية مع الصين وكانت أول دولة عربية تتخذ هذه الحطوة، لذا تتمتع الدولتان بأعلى درجات الثقة المتبادلة والصداقة، مؤكدا أن عدد سكان مصر والصين يبلغ خُمس إجمالي عدد سكن العالم، لذا فإن التعاون بين الدولتين محل اهتمام من العالم.



وأوضح السفير الصيني في القاهرة أن الرئيس الصيني أبدى للرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد بلاده بربط مبادرة الحزام والطريق برؤية مصر 2030 وذلك من أجل تحقيق مستوى كبير من التعاون بين الدولتين بما يوفر أعلى درجات الرخاء للشعبين وتقدمها.



وفيما يخص التعاون في مجال التعليم، أكد سفير الصين في القاهرة أن هناك العديد من المنح الدراسية الصينية الرسمية المقدمة للطلاب المصريين، ووفق أحد البيانات فإن الحكومة الصينية وفرت منحا دراسية لـ464 طالبا مصريا في عام 2019 - 2020، وتم قبول 157 طالبا عن طريق الترشيح من قبل سفارة الصين في القاهرة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، كما أن هناك 126 طالب دكتوراه مصر في الصين، و26 طالبا في برنامج الماجستير، و٢٠٧ طلاب تم قبولهم للدراسة في الجامعات المضرية، في تخصصات كثيرة جدا من الفضاء وعلوم البحار والدراسات التكنولوجيا.



كما أكد سفير الصين في القاهرة أن الصين لديها كل الاستعداد لمساعدة الجانب المصري في إعداد الكوادر القيادية رغبة من الصين في تحقيق التنمية المشتركة مع مصر، وكما قال الرئيس السيسي ان الشباب هم مستقبل الامم، وهذا التعاون يأتي في إطار الصداقة الوثيقة بين الدولتين.



واختتم سفير الصين في القاهرة كلمته من خلال توجيه النصيحة للطلاب المصريين المبعثين إلى الصين أن يجتهدوا في دراستهم لأن بلدهم تحتاج لخبرتهم، كما ان انهم عامل وثيق لتقوية الصداقة المصرية الصينية، متمنيا ان ينقل هؤلاء الطلبة الثقافة الصينية إلى الشعب المصري، في اطار التقارب بين الشعبين.