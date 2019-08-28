ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:39 م
سفير الصين في القاهرة
سفير الصين في القاهرة
محمد مجدي
قال لياو لى تشانج سفير الصين، إن الصين لديها استعداد أن تتعاون مع مصر في مجال اعتداد الكوادر والقيادات والكفاءات في مختلف المجالات، وذلك في إطار صداقة الدولتين وحرص الصين على تتطور مصر وتقدمها.

وأضاف "تشانج" في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الصينية اليوم الأربعاء في وداع الطلاب المصريين المبتعثين إلى الصين الذين يستعدون للسفر إلى الصين للدراسة في جامعاتها، ان اللغة العربية والصينية من أصعب اللغات لأننا من أقدم الحضارات في العالم، والتي أفادت البشرية في مختلف المجالات.

وتابع أن التعاون الثقافي بين مصر والصين بدأ قبل أكثر من 2000 سنة، ولدى الدولتين مساهمات كبيرة في تطور الحضارات الإنسانية، لافتا إلى أنه قبل 63 عاما أقامت مضر علاقات دبلوماسية مع الصين وكانت أول دولة عربية تتخذ هذه الحطوة، لذا تتمتع الدولتان بأعلى درجات الثقة المتبادلة والصداقة، مؤكدا أن عدد سكان مصر والصين يبلغ خُمس إجمالي عدد سكن العالم، لذا فإن التعاون بين الدولتين محل اهتمام من العالم.

وأوضح السفير الصيني في القاهرة أن الرئيس الصيني أبدى للرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد بلاده بربط مبادرة الحزام والطريق برؤية مصر 2030 وذلك من أجل تحقيق مستوى كبير من التعاون بين الدولتين بما يوفر أعلى درجات الرخاء للشعبين وتقدمها.

وفيما يخص التعاون في مجال التعليم، أكد سفير الصين في القاهرة أن هناك العديد من المنح الدراسية الصينية الرسمية المقدمة للطلاب المصريين، ووفق أحد البيانات فإن الحكومة الصينية وفرت منحا دراسية لـ464 طالبا مصريا في عام 2019 - 2020، وتم قبول 157 طالبا عن طريق الترشيح من قبل سفارة الصين في القاهرة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، كما أن هناك 126 طالب دكتوراه مصر في الصين، و26 طالبا في برنامج الماجستير، و٢٠٧ طلاب تم قبولهم للدراسة في الجامعات المضرية، في تخصصات كثيرة جدا من الفضاء وعلوم البحار والدراسات التكنولوجيا.

كما أكد سفير الصين في القاهرة أن الصين لديها كل الاستعداد لمساعدة الجانب المصري في إعداد الكوادر القيادية رغبة من الصين في تحقيق التنمية المشتركة مع مصر، وكما قال الرئيس السيسي ان الشباب هم مستقبل الامم، وهذا التعاون يأتي في إطار الصداقة الوثيقة بين الدولتين.

واختتم سفير الصين في القاهرة كلمته من خلال توجيه النصيحة للطلاب المصريين المبعثين إلى الصين أن يجتهدوا في دراستهم لأن بلدهم تحتاج لخبرتهم، كما ان انهم عامل وثيق لتقوية الصداقة المصرية الصينية، متمنيا ان ينقل هؤلاء الطلبة الثقافة الصينية إلى الشعب المصري، في اطار التقارب بين الشعبين.
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور
تشانج: الصين مستعدة للتعاون مع مصر في إعداد الكوادر والكفاءات.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير بكين في القاهرة: الصينيون يعرفون الإسكندرية وتاريخها العريق منذ القدم

سفير الصين بالقاهرة: 6.5 تريليون دولار ناتج محلي خلال 6 أشهر

سفير الصين: على عبد العال فضل القطار عن الطائرة خلال زيارة بكين

التعليم العالي تستقبل السفير الصيني.. مباحثات لإنشاء مراكز تميز بحثية مصرية صينية فى عدد من التخصصات.. وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الصينية

لاول مرة بمصر.. فوز طالبة مصرية بلقب العالم في مسابقة دولية للغة الصينية .. واختيار شخصية مصرية عضوًا بلجان التحكيم لمسابقة «جسر اللغة الصينية» لطلاب الجامعات

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يشهد الحفل الختامي للمعسكر الدولى المصري - الصينى الاول .. ويؤكد: نسعى لإظهار الصورة الحضارية لمصر أمام العالم

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع بفعل مبيعات لجني الأرباح وصعود الدولار

شاهد.. ظهور رومانسى لـ عمرو دياب و دينا الشربيني فى الساحل الشمالي

100 % لأصحاب المعاشات .. عمومية الفتوى والتشريع تحسم الجدل حول العلاوات الخاصة

محمد يوسف يوجه صدمة قوية إلى نجم الأهلي.. تفاصيل

إعلان صفقة القرن .. تعرف على الموعد

لو موظف حكومي وعاوز تنقل جهة اخرى.. تعرف على الخطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان