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اقتصاد

البيزو الأرجنتيني يهبط مجددا والبنك المركزي يبيع 262 مليون دولار

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:31 م
البيزو الأرجنتيني
البيزو الأرجنتيني
رويترز
هبطت عملة الأرجنتين (البيزو) 2.85 بالمئة إلى 57.95 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء لكنها تعافت بعض الشيء من خسائر أكثر حدة منيت بها في التعاملات المبكرة، مع قيام البنك المركزي ببيع 262 مليون دولار من احتياطياته في خمسة تدخلات تهدف للسيطرة على هبوط البيزو.

وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب الضبابية السياسية عقب الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس آب. وخسرت عملة الأرجنتين 21.78 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ الثاني عشر من أغسطس آب.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي إنه سيقيد التمويل بالعملة المحلية لكبار المصدرين، وهى خطة تهدف لتعزيز البيزو بتشجيع الشركات على بيع الدولارات من أجل الحصول على حاجاتها من العملة المحلية لتمويل عملياتها.

وباع البنك المركزي أمس الثلاثاء 302 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي، متجاوزا للمرة الاولى بندا بشأن المبيعات من الاحتياطي تم الاتفاق عليه في إطار إتفاقية قرض بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتقيد الاتفاقية المبيعات اليومية للبنك المركزي الأرجنتيني من الاحتياطي عند 250 مليون دولار، وكان سعر الصرف حينها حوالي 51.5 بيزو للدولار.

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