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خبير استثماري : الرئيس يحمل مسئولية رئاسة الاتحاد الأفريقي على محمل الجد.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:42 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال أسامة مراد خبير الاستثمار والتمويل إن الرئيس السيسي يحمل مسئولية رئاسة الاتحاد الافريقي على محمل الجد. مشيرا الى ان القارة الافريقية لم تشهد هذا النشاط على المستوي الدولى مثلما هو الآن .

وأضاف مراد فى حواره لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دى ام سى " ان مصر استفادت من تولى رئاسة الاتحاد الافريقي لأنها حصلت على مفاوضات متعددة ثنائية وهذا الأمر قد شاهدناه فى توقيع عدد من الاتفاقيات .

وتابع ان اليابان من الدول التى لديها فائض اقتصادى وتنمية قوية ومستثمر جيد، مشيرا الى ان الجايكا احدى المؤسسات الرائدة فى العالم التى تقوم بالتنمية الحقيقية .

واستكمل ان هناك تعاونا على مر السنين مع اليابان ومنها المتحف المصري الكبير والمدارس اليابانية بالاضافة الى المشروعات العابرة للحدود مثل طريق كيب تاون-الاسكندرية .

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