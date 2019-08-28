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فن

إدوارد يحصد جائزة جديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:09 م
ادوارد
ادوارد
قسم الفن
فاجأ الفنان ادورد الجمهور بحصوله علي جائزة افضل ممثل في عام 2019 من جوائز مهرجان الفضائيات العربية، ونشر صورة علي حسابه الشخصي عبر "الانستجرام" و علق عليها : الحمد الله جائزة افضل ممثل .

كما شارك الجمهور الفنان ادورد فرحته و نشر صورته علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام و علق عليها قائلا: الف الف مبروك انت تستاهل اكتر من كده.

اخر اعماله كانت مسلسل بعنوان "حكايتي" بمشاركة الفنانة ياسمين صبري و احمد صلاح حسني تم عرضه في رمضان 2019 و حقق نجاحا كبيرا .

و الان يقدم برنامج بعنوان "القاهره اليوم" يتناول قضايا المجتمع

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