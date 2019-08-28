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رياضة

باسم أمين بطل الشطرنج: حصدنا الذهب رغم تعيين المدرب قبل 4 أيام من البطولة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:43 م
باسم أمين
باسم أمين
أحمد هاني
تواصل لعبة الشطرنج تحطيم الأرقام القياسية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية في المغرب، ونجحت البعثة بوجود النجم العالمي باسم أمين، في تحقيق 5 ميداليات ذهبية و٣ميداليات فضية ليكون المجموع 8 ميداليات، وحققت شروق وفا ذهبية الشطرنج الخاطف اليوم أيضا.

وقال باسم أمين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أننا نجحنا في حصد جميع الميداليات الممكنة عدا ميدالية فضية واحدة ، واليوم سنحضر فعاليات اليوم الختامي للبطولة لكي نتسلم الميداليات ".

وتابع بخصوص التحضيرات التي سبقت البطولة :"الاتحاد تعاقد مع مدرب لتولي مهمة البعثة قبل 4 أيام فقط، بالتأكيد هو ليس وقت كافي لتحضير لبطولة كبيرة مثل هذة ، كما أن المدرب سيستمر معنا لمدة أسبوع قبل السفر إلى كأس العالم".

وبخصوص المكافأت قال : "نعلم أن المكافأة لن تتخطي الـ 10 ألف جنيه ولكن حتى الآن لا نملك أي فكرة عنها أو كيفية التكريم بعد العودة إلى مصر ".

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