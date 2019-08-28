باسم أمين بطل الشطرنج: حصدنا الذهب رغم تعيين المدرب قبل 4 أيام من البطولة

تواصل لعبة الشطرنج تحطيم الأرقام القياسية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية في المغرب، ونجحت البعثة بوجود النجم العالمي باسم أمين، في تحقيق 5 ميداليات ذهبية و٣ميداليات فضية ليكون المجموع 8 ميداليات، وحققت شروق وفا ذهبية الشطرنج الخاطف اليوم أيضا.
وقال باسم أمين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أننا نجحنا في حصد جميع الميداليات الممكنة عدا ميدالية فضية واحدة ، واليوم سنحضر فعاليات اليوم الختامي للبطولة لكي نتسلم الميداليات ".
وتابع بخصوص التحضيرات التي سبقت البطولة :"الاتحاد تعاقد مع مدرب لتولي مهمة البعثة قبل 4 أيام فقط، بالتأكيد هو ليس وقت كافي لتحضير لبطولة كبيرة مثل هذة ، كما أن المدرب سيستمر معنا لمدة أسبوع قبل السفر إلى كأس العالم".
وبخصوص المكافأت قال : "نعلم أن المكافأة لن تتخطي الـ 10 ألف جنيه ولكن حتى الآن لا نملك أي فكرة عنها أو كيفية التكريم بعد العودة إلى مصر ".
وقال باسم أمين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أننا نجحنا في حصد جميع الميداليات الممكنة عدا ميدالية فضية واحدة ، واليوم سنحضر فعاليات اليوم الختامي للبطولة لكي نتسلم الميداليات ".
وتابع بخصوص التحضيرات التي سبقت البطولة :"الاتحاد تعاقد مع مدرب لتولي مهمة البعثة قبل 4 أيام فقط، بالتأكيد هو ليس وقت كافي لتحضير لبطولة كبيرة مثل هذة ، كما أن المدرب سيستمر معنا لمدة أسبوع قبل السفر إلى كأس العالم".
وبخصوص المكافأت قال : "نعلم أن المكافأة لن تتخطي الـ 10 ألف جنيه ولكن حتى الآن لا نملك أي فكرة عنها أو كيفية التكريم بعد العودة إلى مصر ".