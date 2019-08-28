جنوب سيناء تستضيف أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على استضافة 144 طالبا وطالبة يمثلون أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية.



يأتى ذلك في الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية والدينية بمحافظة تكريما لهم وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الشباب.



جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تم إعداد خاص للزيارة يشمل زيارة لحمام موسى بطور سيناء، وزيارة محمية رأس محمد، وزيارة عروض الدلافين وبعض الاماكن الترفيهية بشرم الشيخ.



ومن المقرر أن يلتقي بهم المحافظ في نهاية زيارتهم للمحافظة ويقوم بتكريمهم تشجيعا لهم .