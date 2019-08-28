أخيرًا.. تعرف على مواصفات وسعر آيفون 11 .. الأقوى فى تاريخ هواتف آبل .. فيديو وصور

يفصل عشاق كل جديد في عالم الهواتف الذكية أسبوعين بالضبط عن الحدث الأبرز لشركة آبل الأمريكية ، حيث ستشهد ولاية كاليفورنيا إطلاق الهاتف الأقوى فى تاريخ سلسلة هواتف آيفون، وهو iPhone 11 الذى سيصدر بـ 3 إصدارات مختلفة، و هى iPhone 11، و iPhone 11 Max، و iPhone 11 Pro.







ويأتى iPhone 11 بكاميرا ثلاثية لأول مرة، وهى الخطوة التى سبقتها إليها جوجل مع هاتفها بيكسل 3، والمفاجأة أن آبل قررت الإستغناء عن كابل الشحن الشهير خاصتها بآخر من نوع USB-C، المستخدم فى معظم الهواتف الذكية حول العالم.







وتستعد الشركة الأمريكية للكشف عن iPhone 11 فى 10 سبتمبر المقبل، بينما ستطرح الهاتف فى الأسواق يوم 20 سبتمبر المقبل، وبنفس سعر النسخة السابقة العادية بـ 1000 دولار، والـ Max بـ 1100 دولار، بينما النسخة الـ Pro لم يكشف عن سعرها بعد.







وظهر موخرًا أحد اليوتيوبرز المعروفين فى مجال التقنيات، وكشف عن الشكل النهائي لـ iPhone 11 لأول مرة، وظهر الهاتف بنفس لون وتصميم النسخة الحالية XS ولكن بكاميرا ثلاثية بارزة.







وسيأتى آيفون 11 بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، فى إصداراته الثلاثة ولكن بـ نوتش أقل، من أجل توفير اقصى تجربة استفادة ممكنة من الشاشة.







وشملت التغييرات iphone XR الجديد، حيث سيأتى بكاميرا ثنائية، بعدما كانت النسخة السابقة بكاميرا واحد فقط، وستكون أقل نسخة فى المساحة الداخلية سعة 64 جيجابايت، لتعلن آبل توقفها عن طرح أى نسخ بذاكرة قديمة مثل الـ 32 جيجابايت أو 16 جيجابايت.







ومن حسن حظ عشاق آيفون أن النسخ الجديدة ستأتى بالمعالج الأقوى فى تاريخ الشركة، وهو A13 الذي يوفر أقصى تجربة استخدام ممكنة، مع توفير نسبة أكبر من إستهلاك البطارية.







والغريب أن آبل على عكس المتوقع لن تخفض من أسعار هواتفها، لتكسب فئة جديدة من مستخدمى الهواتف الذكية، واستمرت فى نفس التسعيرة السابقة للموديل الحالي iphone xs و iphone xs max.



