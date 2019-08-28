السفير البحريني لدى واشنطن يتعرض لعملية سطو عنيف في فرنسا

أفادت قناة "فرانس 24" بأن السفير البحريني لدى واشنطن الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة أصيب بجرح في رأسه أثناء تعرضه لعملية سطو على سيارته بمدينة جراس جنوب شرق فرنسا.



واستولى المهاجمون على ساعته التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي كانت ترافقه هي وابنتيه.



وأعلنت نيابة مدينة جراس الفرنسية الأربعاء تعرض سفير البحرين في الولايات المتحدة لعملية سطو عنيف خلال زيارة لأصدقاء في فالوريس في المدينة الواقعة جنوب شرق فرنسا، مؤكدة أنباء نشرتها وسائل إعلام محلية. وعهدت نيابة جراس بالتحقيق إلى الشرطة القضائية في نيس.



وذكر المصدر في النيابة أنه في حي راق على مرتفعات المدينة قرابة الساعة الحادية عشرة مساء، كان الدبلوماسي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة في طريقه إلى منزل أصدقاء له بسيارته مع زوجته وابنيته عندما رش مهاجمون غازا مسيلا للدموع على سيارته قبل ضربه على جمجمته بقنبلة غاز.



واستولى المهاجمون على ساعة السفير التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي تحوي مبالغ نقدية ووثائق هوية.



واهتم رجال الإطفاء بالضحايا الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى. وأصيب الدبلوماسي البحريني بجرح في الرأس بينما تسبب الغاز المسيل للدموع بإزعاج لزوجته وابنيته.