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خبير: إشادة المؤسسات الدولية بـ الإصلاح الاقتصادي شاهد على عبقرية الدبلوماسية المصرية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:02 م
الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات
البهى عمرو
قال الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن مصر تحتاج للترويج للاستثمار، والترويج الاقتصادي، ومصر واعية بالتعبير عن التحدث عن الدول النامية.

وأضاف فايز خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤسسات الدولية الأجنبية إشادة بخريطة الإصلاح الاقتصادي، وهذا يدل على عبقرية الدبلوماسية المصرية فى إدارة المرحلة.

وأوضح، أن قمة التيكاد لها أهمية سياسية واقتصادية، وأكد أن هذه القمة بدأت فى عام 1993، لإدارة علاقاتها بالقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن، معظم الدول التى تتعامل مع القارة الإفريقية تنظر اليها لانها مصدر للموارد الاقتصادية.

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