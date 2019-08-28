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فن

إطلالة جذابة.. ريا أبي راشد تتألق بـ الأزرق فى مهرجان فينيسيا ..صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:34 م
ريا بن راشد
ريا بن راشد
كريم ناصر
نشرت الاعلامية اللبنانية ريا أبى راشد صور جديدة لها عبر موقع الصور و الفيديوهات الانستجرام بفنيسيا .

و ظهرت  ريا أبى راشد بالصور بفستان ازرق مستمتعة بأجواء مدينة فينيسيا العريقة و المبهجة اثناء حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائى و الذى يعد من اضخم مرجانات السينما العالمية

ونالت  صورة  ريا أبى راشد على اعجاب الجماهير معلقين لها بأنها تزداد جمال مع الوقت ، ومتمنين لها التوفيق دائما و النجاح.

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