إطلالة جذابة.. ريا أبي راشد تتألق بـ الأزرق فى مهرجان فينيسيا ..صور

نشرت الاعلامية اللبنانية ريا أبى راشد صور جديدة لها عبر موقع الصور و الفيديوهات الانستجرام بفنيسيا .



و ظهرت ريا أبى راشد بالصور بفستان ازرق مستمتعة بأجواء مدينة فينيسيا العريقة و المبهجة اثناء حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائى و الذى يعد من اضخم مرجانات السينما العالمية



ونالت صورة ريا أبى راشد على اعجاب الجماهير معلقين لها بأنها تزداد جمال مع الوقت ، ومتمنين لها التوفيق دائما و النجاح.