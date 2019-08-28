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رياضة

تدمير اللاعبين.. ليفربول يرد على اتهامات وكيل أعمال بوبي دونكان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:45 م
ليفربول
ليفربول
أحمد هاني
نشر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا يرد فيه على اتهامات وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، ووصف فيه تعامل النادي مع اللاعب بشكل مسيء لمستقبله، إضافة إلى الضرر النفسي الذي تعرض له.

وأكد البيان الرسمي لنادي ليفربول أنه على دراية بما حدث وان نادي ليفربول يدرك ويشعر بخيبة أمل بسبب التعليقات والادعاءات غير المنسوبة والتي لا أساس لها من الصحة، وأُصدرت في وسائل الإعلام في ما يتعلق بأحد لاعبي الفريق.

وتابع البيان الذي نشره ليفربول: "بما أن مصالح اللاعب لا تُخدم بشكل أفضل، وبعد هذا البيان التحريضي، لن نقوم بالتعليق أكثر من ذلك، سوف نواصل جهودنا للعمل بشكل خاص مع اللاعب، لإيجاد حل مرض لجميع الأطراف".

وكان ليفربول قد رفض هذا الأسبوع عرضا من فيورنتينا الإيطالي للتعاقد مع دونكان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

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