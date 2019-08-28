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الجيش اللبناني يسقط طائرتين إسرائيليتين.. تفاصيل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:43 م
صدى البلد
حسام رضوان
كشف مصدر أمني لقناة "الحدث" أن الجيش اللبناني فتح النار على طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في جنوب لبنان.

وأضافت أن الجيش أسقط الطائرتين باستخدام نيران خفيفة دون استخدام المدفعية الثقيلة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن إطلاق النار جاء بعد صدور اوامر من الجيش باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه يقوم بمراجعة تقارير حول إطلاق النار على طائرة بدون طيار جنوبي لبنان.

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