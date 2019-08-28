الدلافين تقترب من شواطئ الغردقة والسياح تشاهدها بدون رسوم

اقتربت أعداد كبيرة من الدلافين بالبحر الأحمر من الشاطئ وبالتحديد أمام مناطق الأحياء والهلال وكانت تسير فى تجمعات الأمر الذى تسبب فى حالة من البهجة لدى السياحة.



وقاموا بالتقاط عدد من الصور التذكارية جاء ذلك بالتزامن مع فرض وزارة البيئة لرسوم زيارة لمناطق العرق والفانوس والمعروف تواجد الدلافين بها حيث كانت رسوم الزيارة للمصرى 50 جنيها والاجنبى من 5 إلى 25 دولارا الأمر الذي دفع أعداد كبيرة من منظمى الرحلات السياحية البحرية لإلغاء زيارة هذين المكانين لارتفاع تكلفة الرحلة.



وأكد عدد كبير من قائدي اللنشات السياحية ان الدلافين لم تعد تظهر حاليا بمناطق شعاب العرق والفانوس وأغلبها اتجه إلى الشاطئ الأمر الذى سهل على منظمى الرحلات السياحية لعمل رحلات مع مشاهدة الدولفين الذى اقترب من الشاطئ بعيدا عن مناطق دفع الرسوم وكان مخرجا ربانى من هذه الأزمة.



وفسر عدد من الباحثين البيئيين سبب اتجاه الدلافين للشاطئ هو الولادة وان الأمهات تحاول حماية صغارها من المفترسات وبالأخص القروش التى تسكن المياة العميقة اما بالقرب من الشاطئ فالمياة ضحلة مؤكدين ان ذلك قد يمتد لمنتصف سبتمبر.



فيما أكد بعض الصيادون بالغردقة ان الدلافين تحب الانسان وتستأنس بزيارتة ومع فرض رسوم على زيارة مناطق العرق والفانوس والانخفاض الشديد الذى شهدته الرحلات على هذين المكانين تركت الدلافين تلك الأماكن بحثا عن الونسه او الاماكن التى يزورها الإنسان وبها حركة وكان ايضا هناك تفسير اخر ان الدلافين اقتربت من البر كى تاكل سمك البربون أو العنبر وهو دائما يكون قريب من الشاطئ وهذا التوقيت الموسم الخاص به.



