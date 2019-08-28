حقوقي يطالب بتفعيل العقوبات على الجرائم الإلكترونية

طالب أحمد فوقي رئيس مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان برصد الصفحات المشبوهة التى تخلق حالة من الاحتقان بين أطياف المجتمع.



وشدد فوقي في تصريح له اليوم على ضرورة تفعيل العقوبات على الجرائم الإلكترونية والحد من انتشار الجريمة المنظمة عبر الوطنية في وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الصراعات السياسية وتوحيد الصفوف لدعم الدولة



واكد فوقي ان هذا الامر يتطلب مجهودا كبيرا من الدولة، موضحا أنه يمكن تحصين المواطن الذي يتعرض لما تقدمه هذه المنظمات من أفكار إجرامية متطرفة.