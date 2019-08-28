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التنمية المحلية : نستهدف 6 آلاف متدرب فى جميع المحافظات ... فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:22 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي بإسم وزارة التنمية المحلية ان هناك موظفين من الوزارة فى الوقت الحالي يتلقون تدريب فى دولة سنغافورة .

واضاف قاسم فى حواره لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دى ام سى " ان وزير التنمية المحلية وجه بحضور الاوائل من الذين يتلقون تدريب فى الوزارة لحضور دورات متقدمة فى الخارج تخص التنمية المحلية .

وتابع ان الدول التى تم اختيارها لديها تجارب متميزة فى التنمية المحلية مشيرا الى ان المستهدف التنمية المحلية البشرية والاجتماعية بالاضافة الى الاقتصادية .

واستكمل ان هذة الدول لديها فرص تدريبية متميزة فى ادارة الملفات المعنية فى ادارة الملفات المعنية فى شأن الحكم المحلي وتحقيق التنمية المحلية.

واشار ان المركز التدريبي للوزارة هذا العام يستهدف تحقيق 123 دورة تدريبية ليستفيد بها حوالى 6 الاف متدريب على ارض المحافظات المصرية .

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