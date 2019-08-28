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فن

طارق العريان يجرى عملية جراحية بعينه ..صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:51 م
طارق العريان
طارق العريان
كريم ناصر
شارك المخرج طارق العريان متابعيه صورة جديدة عبر خاصيه الاستورى بحسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصحبة طبيبة العيون الخاصة به .

و ظهر طارق فى الصورة فى احدى عيادات العيون يجرى عملية جراحية لعينة لتصحيح النظر

يُذكر أن أخر أعماله هو "فيلم ولاد رزق2" ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، خالد الصاوي، أحمد داود، كريم قاسم، باسم سمرة، ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ومن المقرر طرحه خلال عيد الفطر المقبل.
طارق العريان يجرى عملية جراحية بعينه ..صور
طارق العريان يجرى عملية جراحية بعينه ..صور

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