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تعليم

التعليم: 8977 طالب ثانوية عامة رسبوا هذا العام وسيعيدون السنة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:24 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الراسبين هذا العام في امتحانات الدورين الأول والثاني والذين من المقرر أن يبقوا لإعادة السنة بلغ 8977 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2019 هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا/طالبة، منهم 39841 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا بالفعل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، بلغ 122456 طالبا/طالبة، كما بلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبا/طالبة .

أما عن النسبة العامة للنجاح في نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، فقد بلغت وفقا للإحصائيات الرسمية المعلنة 92.6%.

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