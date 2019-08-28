صدمة لـ النجم المغربي.. قرار جديد من الأهلي خاص بـ أزارو

أشارت بعض التقارير إلى أن مسؤولو النادي الأهلى قرروا تأجيل الإستغناء عن الدولي المغربي وليد أزارو حتى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وأكدت التقارير المغربية على أن هذا القرار جاء بعد تعذر ادارة الفريق الأحمر تسويقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لعدم وجود أي عرض رسمي من الأندية التي عبرت عن رغبتها في اعارتة، وأيضًا لصعوبة إيجاد بديل له يكون في مستوى تطلعات فريق القرن بافريقيا ، وينتهي عقد ازارو مع الأهلي بعد موسمين.



