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رياضة

صدمة لـ النجم المغربي.. قرار جديد من الأهلي خاص بـ أزارو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:03 م
أزارو
أزارو
عمر سلامة
أشارت بعض التقارير إلى أن مسؤولو النادي الأهلى قرروا تأجيل الإستغناء عن الدولي المغربي وليد أزارو حتى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير المغربية على أن هذا القرار جاء بعد تعذر ادارة الفريق الأحمر تسويقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لعدم وجود أي عرض رسمي من الأندية التي عبرت عن رغبتها في اعارتة، وأيضًا لصعوبة إيجاد بديل له يكون في مستوى تطلعات فريق القرن بافريقيا ، وينتهي عقد ازارو مع الأهلي بعد موسمين.

وكانت جماهير الفريق طالبت برحيل الدولي المغربي، بعد نزول نسبة تهديفه، وقد تعرّض لانتقادات كبيرة من طرف هذه الجماهير والإعلام المصري خصوصا المقرب من الأهلي.

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