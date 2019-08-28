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أستاذ اقتصاد يشيد باقتراح أبو العينين بإنشاء منطقة صناعية يابانية في محور القناة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:08 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
البهى عمرو
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الشراكة المصرية اليابانية، تعتبر من الموضوعات المهمة الموجودة على الساحة حاليًا.

وأضاف الدكتور عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أخبارًا كثيرة مُتداولة بخصوص اقتراحات رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، سواء بإنشاء منطقة صناعية يابانية فى محور قناة السويس وإنشاء بنك ياباني لدعم المشروعات القومية.

وأشار إلى أن هناك شراكة مع الجانب الياباني، والتعاون الاقتصادي بين اليابان وأفريقيا انتقل من مرحلة تقديم التسهيلات التجارية إلى مرحلة شراكة حقيقية واستثمارات. 

وأوضح الدكتور عمرو سليمان، أن مصر فيها بيئة تشريعية وبنية أساسية قوية، ومصر هي بوابة اليابان ومدخل لتواجدها فى الشرق الأوسط ونقل التجارب اليابانية للقارة الأفريقية والشرق المتوسط ووجود مناطق استثمارية فى القارة الافريقية.

وكشف أن اليابان تخطط لضخ أكثر من 40 مليار دولار فى أفريقيا خلال الـ5 سنوات المقبلة، ومصر تقود أفريقيا فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي فى اتجاه شراكة مع الدول الاقتصادية العظمى فى جميع المجالات.

وأكد الدكتور عمرو سليمان أن هناك زيادة فى الصادرات المصرية لليابان، وارتفاعًا فى حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وأن الاستثمارات اليابانية زادت بنسبة 70 % خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

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